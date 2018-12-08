Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение красноярскому "Енисею" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в субботу на арене ЦСКА, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе хозяев голами отметились Георгий Щенников (4-я минута) и Никола Влашич (15).

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