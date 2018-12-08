Футбол
ЦСКА обыграл «Енисей» в матче РПЛ
ЦСКА обыграл «Енисей» в матче РПЛРИА Новости09:04
Георгий Щенников
|4′
Никола Власич
|15′
|31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
|46′
|54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
|55′
|60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
|61′
|65′
Дмитрий Торбинский
|68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
|77′
|88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
|90′+4′
Петр Занев
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
14
Набабкин
29
Бийол
23
Магнуссон
2
Фернандес
11
Эрнандес
25
Бистрович
8
Влашич
42
Щенников
9
Чалов
20
Кучаев
55
Юрченко
91
Обрадович
63
Гаджибеков
2
Кичин
33
Занев
8
Огуде
7
Зотов
15
Фатуллаев
11
Саркисов
5
Комолов
10
Комков
Енисей
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение красноярскому "Енисею" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в субботу на арене ЦСКА, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе хозяев голами отметились Георгий Щенников (4-я минута) и Никола Влашич (15).
РИА Новости09:04
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