Футбол

ЦСКА обыграл «Енисей» в матче РПЛ
РИА Новости
09:04

ЦСКА — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Никола Власич
15′
31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
46′
54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
55′
60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
61′
65′
Дмитрий Торбинский
68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
77′
88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
90′+4′
Петр Занев
Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение красноярскому "Енисею" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в субботу на арене ЦСКА, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе хозяев голами отметились Георгий Щенников (4-я минута) и Никола Влашич (15).
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