Футбол

ЦСКА обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Rambler News Service
09:39

ЦСКА — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Никола Власич
15′
31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
46′
54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
55′
60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
61′
65′
Дмитрий Торбинский
68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
77′
88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
90′+4′
Петр Занев
Московский ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1, передает «Р-Спорт».
Rambler News Service09:39

Подробнее о событии

Евгений Алдонин: «ЦСКА успокоился после второго гола»

Sportbox.RU12:30

Евгений Алдонин: «ЦСКА успокоился после второго гола»

Матч ТВ12:30

Никола Влашич: У ЦСКА есть шансы даже на чемпионство

Советский спорт10:51

Видео: красивые голы Щенникова и Влашича и другие моменты матча ЦСКА — «Енисей»

Чемпионат11:01

Японский болельщик ЦСКА и самый брутальный Дед Мороз. Лучшие кадры с промозглой Песчанки

Sport24.ru10:30

Никола Влашич: «У ЦСКА есть шансы даже на победу в чемпионате»

Спорт-Экспресс10:54

Ледовый футбол: трансляции всех матчей 17-го тура чемпионата России по футболу

Tricolor TV Magazineвчера в 03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Обновлено в 12:58
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Фулхэмом»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 16-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Ростов» удалил изображение Карасева на сцене самарского цирка

«Ростов» в выездном матче 17-го тура чемпионата России уступил «Крыльям Советов» – 0:1. Главный арбитр Сергей Карасев по ходу встречи показал шесть желтых и три красных карточки.
Обновлено в 12:36
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено в 13:01
Футбол

«Наполи» не оставил ни шанса «Фрозиноне»

В рамках 15-го тура Серии А "Наполи" принимал "Фрозиноне" и провёл в ворота соперника четыре безответных мяча.
Обновлено в 11:06
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Атлетико» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Атлетико» без проблем переиграл «Алавес» и укрепился на третьем месте чемпионата Испании по футболу 8 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:52
Футбол

Адиев: «Выплата от РПЛ негативно повлияла на игроков»

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 12:12
Футбол

Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»

Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
Обновлено в 11:05
Футбол

Эмери рассказал о конфликте с Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»

Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери в своей автобиографии рассказал о конфликте с нападающим Артемом Дзюбой, а также затронул тему отношений с Валерием Карпиным.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Зениту» предложили Караваева. Решение за Семаком

В «Зените» намерены усилить и левый фланг обороны, рассматривают возможность покупки легионера. Решение по Караваева примут до нового года.
Обновлено в 12:55
Футбол

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Славия» победила в чемпионате Чехии

"Славия" является соперником санкт-петербургского "Зенита" на групповом этапе Лиги Европы.
Обновлено в 13:09
Футбол

Футболисты молодежки «Зенита» уступили в последнем матче года

Футболисты молодежки «Зенита» проиграли свертсникам из "Рубина" со счетом 0:1. Встреча прошла на Малой арене «Петровского».
Обновлено в 08:15
Футбол

Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана.
Обновлено в 09:51
Футбол

Петербуржцы хотят переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит»

Обновлено в 11:04
ещё по теме
Главное