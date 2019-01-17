Баскетбол

ЦСКА обыграл «Баварию» в матче ЕвролигиМатч ТВ 14:12

ЦСКА победил «Баварию» в рамках 19-го тура Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 77:70.
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Волевая победа ЦСКА над «Баварией» в Евролиге. Видео

Спорт-Экспресс19:35

ЦСКА проигрывал 33 минуты. А потом «Баварии» пришел Боломбой

Матч ТВ15:57

ЦСКА одержал непростую победу над «Баварией» в матче Евролиги

Sport24.ru14:03

ЦСКА обыграл «Баварию» в матче Евролиги

Газета.Ru14:53

Боломбой: игроки ЦСКА верили друг в друга и победили «Баварию»

Чемпионат17:03

ЦСКА обыграл «Баварию» в домашнем матче Евролиги

Советский спорт13:58

Дальнее трехочковое попадание и данк Джоэля Боломбоя – в обзоре матча ЦСКА – «Бавария»

Sports.ru15:28
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Происшествия

Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Обновлено в 12:13
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено в 17:56
Космос

В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС

Оборудование первого модуля Международной космической станции (МКС) «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы.
Обновлено в 19:40
Политика

Львовский суд арестовал журналистку Бойко на два месяца

Галицкий районный суд Львова арестовал на 60 суток украинскую журналистку Елену Бойко, об этом в своем Facebook сообщило местное управление Службы безопасности Украины.
Обновлено в 19:36
Космос

Роскосмос заявил о возможном завершении работы со «Спектром-Р»

Ученым вновь не удалось восстановить связь с радиотелескопом "Спектр-Р".
Обновлено в 13:31
Гаджеты

Motorola возродит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Интернет

В Сеть выложили 21 млн взломанных паролей пользователей

Неизвестные хакеры опубликовали в Интернете 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей Первым о масштабной утечке данных рассказал эксперт по компьютерной безопасности Трой Хант — владелец сайта, на котором можно проверить, является ли ваш электронный адрес «скомпрометированным», то есть взломанным.
Обновлено в 10:38
Авто

Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии

Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

Toyota представила в России спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado

Дилерами Toyota в России начата работа по организации заказов, связанных с внедорожником специальной серии Toyota Land Cruiser Prado Style.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено в 14:26
Интернет

В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель

«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Число погибших при взрыве в Колумбии выросло до 10 человек

Обновлено в 17:45
Энергетика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Космос

В Роскосмосе рассказали об обилии космического мусора на орбите Земли

Обновлено в 17:57
Общество

Жители России смогут пронаблюдать сближение Луны и Альдебарана

Вечером 17 января после заката Луна пройдет рядом с одной из самых ярких звезд созвездия Тельца — Альдебараном.
Обновлено в 19:25
Происшествия

Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»

Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Против сотрудников колонии Цеповяза возбудили новое уголовное дело

Обновлено в 11:33
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей

В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Общество

Mastercard запретит автоматически списывать деньги с платных подписок

Платежная система Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия владельца банковской карты.
Обновлено в 13:47
Происшествия

В Тольятти учительница ударила пятиклассницу на уроке по лицу

Обновлено вчера в 18:14
Авто

Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Общество

«Победа» отменит все международные рейсы из «Пулково»

«Победа» с апреля отменяет все международные рейсы из «Пулково».
Обновлено в 12:56
Наука

Ученые оживили скелет существа, жившего 290 миллионов лет назад

По оценкам ученых, первые амниоты появились 310 миллионов лет назад.
Обновлено в 02:31
Наука

Учёные рассказали о простом способе улучшить память и работу мозга

Учёные из США рассказали о действенном способе улучшить память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено в 01:40
Спорт

Эксперты WADA завершили работу в московской антидопинговой лаборатории

Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила работу по извлечению базы данных московской лаборатории.
Обновлено в 13:59
Гаджеты

Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+

Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Политика

Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).
Обновлено в 18:23
Технологии

Оксфорд прекратил получение финансирования от «Huawei»

Оксфордский университет заявил о приостановке получения финансовой помощи от китайской компании «Huawei Technologies Co. Ltd» на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации.
Обновлено в 14:57
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске.
Обновлено в 19:41
Политика

Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца

Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:32
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