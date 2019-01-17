Баскетбол

ЦСКА дома обыграл «Баварию» в ЕвролигеСпорт-Экспресс 13:59

ЦСКА выиграл у "Баварии" (77:70) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В составе победителей самым результативным стал Уилл Клайберн, который набрал 20 очков. У "Баварии" по 12 очков набрали Петтери Копонен и Нихад Дедович.
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ЦСКА обыграл «Баварию» в матче Евролиги

Газета.Ru14:53

ЦСКА одержал непростую победу над «Баварией» в матче Евролиги

Sport24.ru14:03

Дальнее трехочковое попадание и данк Джоэля Боломбоя – в обзоре матча ЦСКА – «Бавария»

Sports.ru15:28

ЦСКА дома обыграл «Баварию» в Евролиге

Спорт-Экспресс13:59

ЦСКА обыграл «Баварию» в домашнем матче Евролиги

Советский спорт13:58

ЦСКА проигрывал 33 минуты. А потом «Баварии» пришел Боломбой

Матч ТВ15:57

Боломбой: игроки ЦСКА верили друг в друга и победили «Баварию»

Чемпионат17:03
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Происшествия

Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Обновлено в 12:13
Авто

Toyota представила в России спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado – Style.
Обновлено в 10:59
Общество

С жителей Чечни спишут долги за газ на 9 млрд руб

Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск чеченской прокуратуры к ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" и постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд руб. Соответствующее сообщение размещено на сайте республиканского надзорного ведомства.
Обновлено в 17:50
Технологии

Оксфорд прекратил получение финансирования от «Huawei»

Оксфордский университет заявил о приостановке получения финансовой помощи от китайской компании «Huawei Technologies Co. Ltd» на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации.
Обновлено в 14:57
Гаджеты

Motorola возродит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено в 14:26
Авто

Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40

Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Опубликовано видео с места пожара в типографии Петербурга

Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара, возникшего в здании типографского комплекса на юго-западе Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:21
Спорт

Эксперты WADA завершили копирование данных московской лаборатории

«Группа экспертов в составе трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории»,— говорится в сообщении пресс-службы WADA.
Обновлено в 16:52
Общество

Mastercard взяла под контроль платные подписки

Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Мурманской области после взрыва газа возбуждено уголовное дело

Обновлено в 16:47
Космос

«Лунный росток» погиб от холода

Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Авто

Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Политика

В Белграде Путина приветствовали 130 тыс. человек

Президента Российской Федерации Владимира Путина возле храма Святого Саввы в Белграде приветствовали 130 тысяч сербов.
Обновлено в 16:01
Гаджеты

Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+

Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Энергетика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Интернет

В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель

«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Наука

Ученые рассказали, как улучшить память и работу мозга

Группа американских исследователей установила, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние дела, помогают улучшать память и иные когнитивные функции головного мозга.
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт

«Победа» отменит все международные рейсы из «Пулково»

«Победа» с апреля отменяет все международные рейсы из «Пулково».
Обновлено в 12:56
Интернет

В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram

Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Британские власти арестовали сухогруз «Кузьма Минин»

Обновлено в 07:19
Общество

Умерла всемирно известная путешественница баба Лена

Всемирно известная российская путешественница 91-летняя Елена Ерхова, известная как баба Лена, скончалась в Красноярске - в декабре у нее диагностировали рак четвертой стадии.
Обновлено в 14:12
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей

В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Авто

Кроссовер Datsun для России построят на базе Duster

Компания Datsun может выпустить в России две новые модели – кроссовер (на базе Renault Duster) и еще один легковой автомобиль.
Обновлено в 03:29
Политика

Порошенко выбил телефон из рук попытавшегося задать вопрос украинца

Президент Украины Петр Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:19
Происшествия

Против сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, завели новое дело

Обновлено в 10:44
Гаджеты

Смартфон LG G8 ThinQ может получить подсоединяемый дисплей

Обновлено в 03:10
Происшествия

Учительница из Тольятти рассказала, почему ударила школьницу

Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В сирийском Манбидже ликвидировали террориста со взрывным устройством

Военные в сирийском городе Манбидж ликвидировали террориста со взрывным устройством, попытавшегося бежать при задержании, сообщила пресс-служба военного совета города.
Обновлено в 16:49
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