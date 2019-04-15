Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка ГагаринаРИА Новости 14:49
ЦСКА—
Авангард
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Финал, сегодня
Константин Окулов
|54'
Михаил Григоренко
|59'
Сергей Андронов
|60'
Московский ЦСКА одержал победу над омским "Авангардом" во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ.
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