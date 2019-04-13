ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка ГагаринаКоммерсантъ вчера в 12:26

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги. Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 5:2.

Происшествия В Техасе в результате урагана погибли двое детей Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

Политика США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

Хоккей Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом» "Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Важное за сутки Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.

Армия и оружие Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.

Единоборства Крылов задушил Сен-Прю в реванше, Имадаев проиграл дебютный бой в UFC Сегодня в Атланте прошел UFC 236. Боец из России Зелим Имадаев проиграл в дебютном бою в организации Максу Гриффину.

Гаджеты Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.

Происшествия В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Экономика Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.

Экономика Нижегородские единоросы заработали меньше коммуниста: депутаты Госдумы Представитель ЛДПР в Госдуме, первый зампредседателя комитета по контролю и регламенту, член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы Александр Курдюмов за 2018 год заработал чуть более 5 млн рублей, что на 1,5 млн рублей меньше, чем в 2017 году (6,536 млн рублей).

Футбол «Янг Бойз» досрочно стал чемпионом Швейцарии Добавим, что Янг Бойз 13-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Швейцарии.

Единоборства Хабиб назвал Макгрегору условия реванша Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".

Спорт Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.

Наука Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.

Происшествия Открывшего стрельбу в Москве правозащитника Пятницкого отпустили Полиция отпустила члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, который был задержан за стрельбу в центре города.

Авто Названы главные критерии выбора автомобиля Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.

Армия и оружие Сирия отразила израильский ракетный удар Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.

Политика Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.

Происшествия Гоночный автомобиль въехал в зрителей в Швеции В шведском городе Римбу во время соревнований гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей, сообщает Aftonbladet.

Происшествия В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.

Политика В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цурекберга с поста председателя совета директоров.

Общество В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.