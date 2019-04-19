Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок ГагаринаРИА Новости 15:49

Авангард
ЦСКА
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Финал, сегодня
Сергей Шумаков
13'
Коди Фрэнсон
18'
24'
Кирилл Капризов
58'
Константин Окулов
78'
Максим Мамин
ЦСКА
Авангард
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Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. На матче присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев, который принял участие в церемонии награждения. Также хоккеисты армейского клуба завоевали золотые медали чемпионата России.
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