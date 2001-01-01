Футбол

ЦСКА обыграл «Арсенал» в матче молодежного первенстваСпорт-Экспресс 07:55

Арсенал (Тула) — ЦСКА
завтра
в 06:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
ЦСКА победил "Арсенал" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1). Победный гол забил нападающий Данила Янов. ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. "Арсенал" с 29 баллами располагается на 6-й строчке.
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