Футбол

ЦСКА обыграл «Анжи» в матче РПЛКоммерсантъ 14:28

ЦСКА — Анжи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
10′
Евгений Гапон
Яка Бийол
13′
Ильзат Ахметов
36′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
46′
54′
Шахбан Гайдаров
Гаэль Ондуа
Арнор Сигурдссон
55′
67′
Андрес Понсе
Адлан Кацаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
69′
78′
Павел Долгов
Гамид Агаларов
Федор Чалов
Кристиян Бистрович
84′
85′
Игорь Удалый
«Анжи» на своем поле проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:2 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Голы забили Никола Влашич (31 минута) и Федор Чалов (71).
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