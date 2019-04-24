ЦСКА обыграл «Анжи» и поднялся на третье местоСпорт день за днем 14:30

ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Анжи» в матче 25-го тура РПЛ. Мячи забили Яка Бийол на 13-й и Арнор Сигурдссон на 55-й минутах. ЦСКА набрал 44 очка, опередил «Краснодар», сыгравший вничью в Грозном.

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ЦСКА обыграл «Анжи» и поднялся на третье место

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