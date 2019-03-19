Баскетбол
ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче ЕвролигиРИА Новости вчера в 15:15
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Анадолу Эфес" в матче 27-го тура регулярного сезона Евролиги.
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Евролига. ЦСКА победил в гостях «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» был сильнее «Баварии»
Sports.ruвчера в 07:54
ЦСКА победил «Эфес» за 2 секунды до конца. В деле снова крестник Майкла Джордана
Матч ТВвчера в 18:12
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Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках
В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено 18 марта в 19:14
Космос
Уфолог обнаружил на фото астероида Бенну инопланетные корабли и здания
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.
Обновлено вчера в 20:49
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 06:10
Авто
«Яндекс» совместно с Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
«Яндекс» подписал соглашение о создании программно- аппаратного комплекса для беспилотников 4 и 5 уровня автономности с производителем автомобильных компонентов Hyundai Mobis.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского
Обновлено вчера в 19:00
Спорт
Туктамышева по-японски обратилась к участникам чемпионата мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к участникам чемпионата мира 2019 года в японской Сайтаме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли
Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»
Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения
Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной в мире
Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье
Амурчанкам заплатят больше за рождение детей
Амурчанки смогут получить две дополнительные выплаты за рождение детей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Японский зонд нашел возможные компоненты воды на астероиде Рюгу
Обновлено вчера в 23:41
Культура
«Ривердейл» почтит память Люка Перри
Исполнительный продюсер сериала "Ривердейл" Роберто Агирре-Сакаса сообщил, что шоу намерено почтить память актера Люка Перри, передает ABC News.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Минтранс США проверяет сертификацию Boeing 737 MAX
Министерство транспорта США проверяет, не нарушило ли Федеральное авиационное управление страны нормы безопасности, разрешив полеты лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено 17 марта в 22:03
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Здоровье
Минздрав Башкирии упростит запись к врачам
Министерство здравоохранения Башкирии намерено упростить процедуру записи на прием к врачу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено вчера в 17:14