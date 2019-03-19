Баскетбол

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче ЕвролигиРИА Новости вчера в 15:15

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Анадолу Эфес" в матче 27-го тура регулярного сезона Евролиги.
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Баскетболисты «Барселоны» разгромили «Гран-Канарию» в 27-м туре Евролиги

РИА Новостивчера в 18:14

ЦСКА победил «Эфес» за 2 секунды до конца. В деле снова крестник Майкла Джордана

Матч ТВвчера в 18:12

ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Vprognoze.ruвчера в 16:28

19 очков Хиггинса помогли ЦСКА обыграть на выезде «Анадолу Эфес»

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«Анадолу Эфес» — ЦСКА — 78:80. 19 марта, обзор матча Евролиги

Чемпионатвчера в 16:45

ЦСКА в гостях обыграл «Эфес»

Спорт-Экспрессвчера в 14:57

Евролига. ЦСКА победил в гостях «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» был сильнее «Баварии»

Sports.ruвчера в 07:54
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Валентина Матвиенко посетила Перинатальный центр в Оренбурге

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В Симферополе арестовали президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали в Симферополе на двое суток за неподчинение законным требованиям полиции.
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Сборная России по футболу во вторник днем отправилась в Бельгию на первый матч отборочного турнира Евро-2020.
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"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
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За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
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Происшествия

Киселевчанин ногой проломил голову соседу по общежитию из-за девушки

По данным следствия, жильцы дома устроили массовую попойку в комнате, где собрались многочисленные соседи.
Обновлено в 01:02
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
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В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
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Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

Обновлено в 01:05
Общество

Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Украинские олигархи объединились против Петра Порошенко

Украинские олигархи, среди которых Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский, объединились против действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:18
Авто

В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
Спорт

Во Франции выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева – бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено вчера в 11:06
Общество

Названы регионы России с наибольшим и наименьшим числом банкоматов

ЦБ обнародовал информацию о количестве банкоматов в регионах России на начало 2019 года.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть в гостях «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл в гостях «Нью-Джерси» со счетом 4:1.
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Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды

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Хоккей

Радулов набрал три очка и принес победу «Далласу» над «Флоридой»

В матче "Даллас Старз" против " Флориды Пантерз" главным героем стал российский нападающий Александр Радулов, принесший своему клубу победу со счетом 4:2. Легионер из России стал автором трех набранных очков, сначала выступив в роли ассистента Джейми Бенну, а после оформив дубль, который и принес победу "звездам" над "пантерами".
Обновлено вчера в 23:47
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Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием

Алла Борисовна Пугачева, которая в апреле тоже отметит свое 70-летие, не забыла поздравить российского народного артиста Валерия Леонтьева с днем рождения.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании

Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Наука

Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине

Обновлено вчера в 15:14
Политика

Токаев вступает в должность главы Казахстана

Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.
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Здоровье

Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка

Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено вчера в 04:05
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Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент

Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
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Космос

На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды

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