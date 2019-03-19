Баскетбол
ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче ЕвролигиРИА Новости вчера в 15:15
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Анадолу Эфес" в матче 27-го тура регулярного сезона Евролиги.
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ЦСКА победил «Эфес» за 2 секунды до конца. В деле снова крестник Майкла Джордана
Матч ТВвчера в 18:12
Евролига. ЦСКА победил в гостях «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» был сильнее «Баварии»
Sports.ruвчера в 07:54
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