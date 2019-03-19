ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче ЕвролигиРИА Новости вчера в 15:15

Происшествия В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.

Финансы В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Политика Токаев вступил в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян В Росстате выявили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких существенно выше.

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

Происшествия Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.

Общество Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.

Футбол Сборная России прибыла в Бельгию Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.

Происшествия В Иране более 1,5 тысячи человек пострадали во время фестиваля По меньшей мере два человека погибли, более 1,5 тысячи пострадали во время празднеств перед наступлением Нового года в Иране, сообщила служба скорой медицинской помощи страны.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Армия и оружие В США в результате наводнения затопило стратегическую военную базу Американская военная база, на которой расположены самолеты для контроля над армией в случае ядерной войны, оказалась под водой из-за наводнения.

Происшествия В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.

Политика Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.

Политика Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.

Политика В Германии потребовали изгнать из страны посла США В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».

Спорт Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".

Футбол «Манчестер Юнайтед» хочет купить Гризманна летом Как сообщает AS, вариант с покупкой Гризманна в летнее трансферное окно рассматривает "Манчестер Юнайтед".

Транспорт Третью линию МЦД запустят в 2022 году Власти Москвы планируют ввести третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) «Зеленоград – Раменское» не позднее 2022 года.

Общество День весеннего равноденствия придется на 20 марта Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.

Экономика Юникредит банк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes Юникредит банк возглавил рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes.

Религия Строительство храма на площади у Драмтеатра обойдется в 3,5 миллиарда рублей Строительство храма Святой Екатерины, который планируют возвести на площади у Драмтеатра, и благоустройство прилегающей территории обойдется в 3,5 миллиарда рублей.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.

Общество Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).