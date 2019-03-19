Баскетбол

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче ЕвролигиРИА Новости вчера в 15:15

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Анадолу Эфес" в матче 27-го тура регулярного сезона Евролиги.
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Крестник Майкла Джордана, дыхание истории и полиция на трибунах. ЦСКА победил «Эфес» за 2 секунды до конца

Матч ТВ02:06

Баскетболисты «Барселоны» разгромили «Гран-Канарию» в 27-м туре Евролиги

РИА Новостивчера в 18:14

Евролига. ЦСКА победил в гостях «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» был сильнее «Баварии»

Sports.ruвчера в 07:54

19 очков Хиггинса помогли ЦСКА обыграть на выезде «Анадолу Эфес»

Советский спортвчера в 14:56

«Анадолу Эфес» — ЦСКА — 78:80. 19 марта, обзор матча Евролиги

Чемпионатвчера в 16:45

ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Vprognoze.ruвчера в 16:28

ЦСКА в гостях обыграл «Эфес»

Спорт-Экспрессвчера в 14:57
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Происшествия

В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках

В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Решившие снять порно для детей британки столкнулись с проблемами

Обновлено в 02:58
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Общество

Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян

В Росстате выявили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких существенно выше.
Обновлено в 02:41
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол

Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стеклом

Дарья Валитова сообщила, что виделась с Кокориным, который находится под арестом в СИЗО.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией

Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.
Обновлено вчера в 18:50
Футбол

Сборная России прибыла в Бельгию

Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Катя Жужа отпраздновала день рождения с сыном миллиардера

Оказалось, что звезда встречается с сыном миллиардера Артемом Маркеловым.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В Иране более 1,5 тысячи человек пострадали во время фестиваля

По меньшей мере два человека погибли, более 1,5 тысячи пострадали во время празднеств перед наступлением Нового года в Иране, сообщила служба скорой медицинской помощи страны.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие

В США в результате наводнения затопило стратегическую военную базу

Американская военная база, на которой расположены самолеты для контроля над армией в случае ядерной войны, оказалась под водой из-за наводнения.
Обновлено 18 марта в 19:54
Происшествия

В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек

Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Политика

Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
Обновлено в 02:04
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро

Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено в 01:33
Политика

Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.
Обновлено в 02:36
Политика

В Германии потребовали изгнать из страны посла США

В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено вчера в 11:33
Спорт

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ

Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Гризманна летом

Как сообщает AS, вариант с покупкой Гризманна в летнее трансферное окно рассматривает "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 09:16
Транспорт

Третью линию МЦД запустят в 2022 году

Власти Москвы планируют ввести третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) «Зеленоград – Раменское» не позднее 2022 года.
Обновлено в 02:11
Общество

День весеннего равноденствия придется на 20 марта

Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.
Обновлено 18 марта в 06:36
Экономика

Юникредит банк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes

Юникредит банк возглавил рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes.
Обновлено в 01:02
Религия

Строительство храма на площади у Драмтеатра обойдется в 3,5 миллиарда рублей

Строительство храма Святой Екатерины, который планируют возвести на площади у Драмтеатра, и благоустройство прилегающей территории обойдется в 3,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов

Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Авто

Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО

Обновлено вчера в 14:57
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
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