Баскетбол
ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче ЕвролигиРИА Новости вчера в 15:15
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Анадолу Эфес" в матче 27-го тура регулярного сезона Евролиги.
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Евролига. ЦСКА победил в гостях «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» был сильнее «Баварии»
Sports.ruвчера в 07:54
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Обновлено 18 марта в 19:54
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Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
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Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
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Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
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Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
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Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00