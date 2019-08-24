Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве России по футболуРИА Новости 07:15
Московский ЦСКА обыграл грозненский "Ахмат" в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Гол забил Наир Тикнизян (84-я минута).
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