Московский ЦСКА обыграл грозненский "Ахмат" в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Гол забил Наир Тикнизян (84-я минута).

ЦСКА обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве России по футболу

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