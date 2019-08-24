Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве России по футболуРИА Новости 07:15

ЦСКА — Ахмат
завтра
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Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Московский ЦСКА обыграл грозненский "Ахмат" в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Гол забил Наир Тикнизян (84-я минута).
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Гол Тикнизяна принес ЦСКА победу над «Ахматом» в молодежном первенстве

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