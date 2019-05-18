РПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», Чалов забил голБомбардир.ру 11:25

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил форвард Федор Чалов. ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в таблице.

Музыка Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.

Музыка Палестинцы проведут альтернативное Евровидение Восемнадцатого мая не смотрите Евровидение, смотрите Globalvision — онлайн-трансляцию выступлений невероятных палестинских талантов при поддержке израильских и международных артистов, — призывают организаторы альтернативного представления.

Музыка Белорусское жюри отстранили от «Евровидения» Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.

Политика Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57 Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Футбол Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Кино Новая экранизация Mortal Kombat выйдет 5 марта 2021 года Warner Bros. определилась с датой премьеры новой экранизации Mortal Kombat — прокат картины под присмотром Джеймса Вана («Пила», «Заклятие», «Аквамен») начнётся 5 марта 2021 года.

Происшествия В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Общество Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Общество Петербург журчащий: сезон фонтанов открыт Праздничное представление пройдет 18 мая в царстве фонтанов Петергофе: в этом году оно посвящено 220-летию Пушкина.

Авто Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.

Общество Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Политика Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).

Шоу-бизнес «Почти вдова»: супруга Газманова раскритиковала шоу Кудрявцевой Супруга Олега Газманова прокомментировала волну слухов о разводе и онкологии после выхода передачи «Секрет на миллион».

Футбол Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженно Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить.

Экономика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Армия и оружие Российские военные доставили в сирийский Алеппо гуманитарную помощь По данным ведомства, гуманитарный груз общим весом 2,445 тонны был доставлен в город Алеппо, где нуждающимся было передано пятьсот продовольственных наборов.