Футбол
Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»Metaratings 11:25
Виктор Васин
|6′
Игорь Дивеев
|11′
|39′
Заурбек Плиев
Виктор Васин
Кирилл Набабкин
|46′
|48′
Антон Швец
Хердюр Магнуссен
|49′
Никола Власич
Такума Нисимура
|62′
Федор Чалов
|65′
Арнор Сигурдссон
|68′
|73′
Бернард Бериша
Одисе Роши
|74′
Зоран Нижич
Арнор Сигурдссон
Кристиян Бистрович
|78′
|81′
Заурбек Плиев
Беким Балай
|90′+1′
Ризван Уциев
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
50
Бекао
14
Набабкин
78
Дивеев
2
Фернандес
77
Ахметов
98
Обляков
23
Магнуссон
25
Бистрович
9
Чалов
19
Нисимура
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
18
Балай
13
Мохаммади
19
Иванов
23
Швец
11
Силва
17
Мбенг
21
Роши
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат». Единственный гол встречи забил нападающий Федор Чалов, отличившись с пенальти.
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