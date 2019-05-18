Футбол

Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»Metaratings 11:25

ЦСКА — Ахмат
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Виктор Васин
6′
Игорь Дивеев
11′
39′
Заурбек Плиев
Виктор Васин
Кирилл Набабкин
46′
48′
Антон Швец
Хердюр Магнуссен
49′
Никола Власич
Такума Нисимура
62′
Федор Чалов
65′
Арнор Сигурдссон
68′
73′
Бернард Бериша
Одисе Роши
74′
Зоран Нижич
Арнор Сигурдссон
Кристиян Бистрович
78′
81′
Заурбек Плиев
Беким Балай
90′+1′
Ризван Уциев
В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат». Единственный гол встречи забил нападающий Федор Чалов, отличившись с пенальти.
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