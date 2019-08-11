Футбол

ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи»Евро-футбол.ру 10:44

ЦСКА объявил состав на матч пятого тура чемпионата России против "Сочи".
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Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи» и покинул поле в слезах

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Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»

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Стало известно, когда появится новый BMW X8

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Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

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Обновлено вчера в 18:53
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AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрд

Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд.
Обновлено в 14:02
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Хет-трик Ребича вывел «Айнтрахт» в 1/16 финала Кубка Германии

Другой клуб бундеслиги «Айнтрахт» сумел обыграть «Вальдхоф» (5:3). Победу франкфуртской команде принес хет-трик хорватского игрока Анте Ребича, а также голы Филипа Костича и японца Даити Камады.
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Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
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Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено в 16:14
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В российских колледжах исчезнут около 100 профессий

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
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Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
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Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
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Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам

Обновлено в 12:22
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Гороскоп на 12 августа: Водолеям удастся управлять ситуацией на работе

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Обновлено в 18:00
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Большой театр ищет хормейстера

Главный музыкальный театр страны объявил конкурс в хор на замещение вакантной должности хормейстера.
Обновлено в 17:07
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Xiaomi добавила в MIUI режим максимального энергосбережения

Во внутренней тестовой версии прошивки MIUI 9.8.10 отыскали новую функцию, которую Xiaomi готовит для своих пользователей.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:03
Политика

В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
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Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
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Туристы застряли на пляже из-за ливней в Приморье

Люди находятся на пляже в районе бухты Ежовой и не могут оттуда выбраться — затопило переправу через устье ручья Черный.
Обновлено вчера в 01:34
Футбол

Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
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Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
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Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
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Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
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Исландский футболист, полузащитник клуба «Эвертон» и национальной сборной Исландии.
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