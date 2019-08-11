ЦСКА объявил состав на матч пятого тура чемпионата России против "Сочи".

ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи»

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