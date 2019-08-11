Футбол
ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи»Евро-футбол.ру 10:44
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Ашберн
Экономика
Виктор Томенко: «Порядок освобождает мысли»
Представители СМИ собрались в кабинете Виктора Томенко вечером 8 августа. Значительная часть беседы была посвящена экономическому блоку.
Обновлено в 21:47
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Происшествия
Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС
Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.
Обновлено в 19:04
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:05
Здоровье
В Волгограде родилась «королевская» двойня
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась, как ей неимоверно повезло с мужем
Каменских неимоверно повезло, что она вышла замуж за любимого мужчина и лучшего друга.
Обновлено в 16:00
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Елизавету II разочаровали британские политики
Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством.
Обновлено в 21:38
Общество
«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать
Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.
Обновлено в 20:50
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Кино
Новый фильм Квентина Тарантино установил рекорд в прокате
Об успехе киноленты говорят цифры: только за первый день проката в России и странах СНГ фильм собрал более 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали о пожарной опасности в Сибири и ДВФО
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока прогнозируется высокая пожарная опасность.
Обновлено в 16:40
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин приехал на крымское байк-шоу на мотоцикле «Урал»
Местом проведения фестиваля выбран город Севастополь. Владимир Путин прибыл на шоу за рулём отечественного мотоцикла марки «Урал».
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Жена Бориса Джонсона рассказала о своей борьбе с раком
Напомним, как писал сайт kp.ru, Марина Уилер после 25 лет брака решила развестись с мужем из-за постоянных измен Бориса Джонсона.
Обновлено в 19:42
Футбол
«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче
«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико».
Обновлено в 16:08
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Футбол
Эменало покинул пост спортивного директора «Монако»
Майкл Эменало покинул пост спортивного директора "Монако", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал в "Челси", где провел 10 лет.
Обновлено в 20:20
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
Обновлено в 04:17
Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России
Первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina разработали студенты одного из сибирских университетов.
Обновлено в 20:36
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11