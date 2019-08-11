Футбол

ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи»Евро-футбол.ру 10:44

ЦСКА объявил состав на матч пятого тура чемпионата России против "Сочи".
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ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи». Гости не забили ни одного гола за 5 туров РПЛ

Sport24.ru13:56

ЦСКА — «Сочи»: Сигурдссон получил травму и был заменён в 1-м тайме

Чемпионат12:31

Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»

Sports.ru12:26

Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи» и покинул поле в слезах

Sportbox.RU12:33

Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи» и покинул поле в слезах

Матч ТВ12:33

ЦСКА и «Сочи» обошлись без забитых мячей

Советский спорт13:57

Роман Бабаев: «У Сигурдссона повреждение голеностопа»

Спорт-Экспресс14:47
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Экономика

Виктор Томенко: «Порядок освобождает мысли»

Представители СМИ собрались в кабинете Виктора Томенко вечером 8 августа. Значительная часть беседы была посвящена экономическому блоку.
Обновлено в 21:47
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Происшествия

Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС

Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.
Обновлено в 19:04
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:05
Здоровье

В Волгограде родилась «королевская» двойня

Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Настя Каменских похвасталась, как ей неимоверно повезло с мужем

Каменских неимоверно повезло, что она вышла замуж за любимого мужчина и лучшего друга.
Обновлено в 16:00
Экономика

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика

Елизавету II разочаровали британские политики

Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством.
Обновлено в 21:38
Общество

«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать

Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.
Обновлено в 20:50
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Кино

Новый фильм Квентина Тарантино установил рекорд в прокате

Об успехе киноленты говорят цифры: только за первый день проката в России и странах СНГ фильм собрал более 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Общество

В Гидрометцентре рассказали о пожарной опасности в Сибири и ДВФО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока прогнозируется высокая пожарная опасность.
Обновлено в 16:40
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Происшествия

Росатом предложил Кремлю наградить погибших при испытаниях ракеты

Обновлено в 19:24
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика

Путин приехал на крымское байк-шоу на мотоцикле «Урал»

Местом проведения фестиваля выбран город Севастополь. Владимир Путин прибыл на шоу за рулём отечественного мотоцикла марки «Урал».
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие

В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины

Возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Жена Бориса Джонсона рассказала о своей борьбе с раком

Напомним, как писал сайт kp.ru, Марина Уилер после 25 лет брака решила развестись с мужем из-за постоянных измен Бориса Джонсона.
Обновлено в 19:42
Футбол

«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче

«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико».
Обновлено в 16:08
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Футбол

Эменало покинул пост спортивного директора «Монако»

Майкл Эменало покинул пост спортивного директора "Монако", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал в "Челси", где провел 10 лет.
Обновлено в 20:20
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных

Обновлено в 04:17
Авто

Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России

Первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina разработали студенты одного из сибирских университетов.
Обновлено в 20:36
Футбол

Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»

Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие

В ДНР заявили о приближении ВСУ к Донецкой фильтровальной станции

Обновлено в 10:55
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
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Гильфи Сигурдссон
Исландский футболист
Исландский футболист, полузащитник клуба «Эвертон» и национальной сборной Исландии.
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