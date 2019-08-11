Футбол

ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи»Евро-футбол.ру вчера в 10:44

ЦСКА объявил состав на матч пятого тура чемпионата России против "Сочи".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи». Гости не забили ни одного гола за 5 туров РПЛ

Sport24.ruвчера в 13:56

ЦСКА и «Сочи» обошлись без забитых мячей

Советский спортвчера в 13:57

Роман Бабаев: «У Сигурдссона повреждение голеностопа»

Спорт-Экспрессвчера в 14:47

Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи» и покинул поле в слезах

Sportbox.RUвчера в 12:33

Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи» и покинул поле в слезах

Матч ТВвчера в 12:33

ЦСКА — «Сочи»: Сигурдссон получил травму и был заменён в 1-м тайме

Чемпионатвчера в 12:31

Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»

Sports.ruвчера в 12:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:21, Вашингтон
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Обновлено вчера в 20:46
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»

«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».
Обновлено вчера в 20:05
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено вчера в 20:02
Спорт

В Екатеринбурге марафон «Европа — Азия» объединил 7 тыс. человек

В Екатеринбурге 11 августа прошёл марафон «Европа — Азия». Он объединил более 7 тыс. человек, которые представляли 353 города и 18 стран.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 13:02
Религия

Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам

Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна

Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Путин на «Урале» с коляской привез Аксенова и Развожаева на байк-шоу

Президент России Владимир Путин приехал на международное байк-шоу за рулем мотоцикла «Урал» с коляской.
Обновлено 10 августа в 12:40
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено 10 августа в 14:21
Происшествия

Пять детей погибли при пожаре в детском саду в Пенсильвании

Обновлено в 00:00
Происшествия

В окрестностях Афин произошел сильный лесной пожар

Сильный лесной пожар бушует в районе городка Пеания у подножия горы Имиттос в окрестностях Афин, полиция эвакуирует жителей, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

У российских военных появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Футбол

Алексей Миранчук стал лучшим игроком матча «Локомотив» — «Урал»

«Локомотив» на своем поле обыграл «Урал» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Авто

Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Росатом предложил Кремлю наградить погибших при испытаниях ракеты

Обновлено вчера в 19:24
Армия и оружие

Военный эксперт раскритиковал «смертоносные» штурмовики Украины

Военный эксперт из России Антон Лавров оценил приобретенные Украиной турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта

Киясов уточнил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки

Утром жительница города Синтия Робинсон (Cynthia Robinson) вывела на прогулку 45-килограммового питбуля по кличке Танк.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга

Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет экономика Украины

Важнейшим условием стабильности украинской экономики эксперт назвал внешнее финансирование.
Обновлено вчера в 23:04
Технологии

Паранойя американских военных привела к изобретению интернета

Во времена холодной войны паранойя военных США привела к тотальной боязни прослушки разведкой СССР.
Обновлено вчера в 10:41
Общество

Новые защитные дамбы построят в Тулуне и Нижнеудинске

Новые защитные сооружения разрабатывают для Тулуна и Нижнеудинска.
Обновлено вчера в 22:13
Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Космос

Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов в NASA

В США заработная плата астронавтов достигает 155 тысяч долларов в год. Об этом рассказал экс-астронавт NASA Скотт Келли.
Обновлено вчера в 23:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гильфи Сигурдссон
Исландский футболист
Исландский футболист, полузащитник клуба «Эвертон» и национальной сборной Исландии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное