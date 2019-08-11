Футбол
ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи»Евро-футбол.ру вчера в 10:44
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ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи». Гости не забили ни одного гола за 5 туров РПЛ
Sport24.ruвчера в 13:56
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Обновлено вчера в 17:57
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В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет экономика Украины
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