ЦСКА объявил состав на матч пятого тура чемпионата России против "Сочи".

ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи»

Происшествия В Колумбии двое военных разбились на авиашоу Двое военных разбились, упав с вертолёта в город Медельин (Колумбия), пишет El Tiempo. Инцидент произошёл во время военного парада.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Экономика Индийские инвесторы могут начать туристический бизнес в ДФО Как сообщили в Агентстве Дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, индийским бизнесменам предложили начать сотрудничество в рамках проектов по строительству новых аэропортов и взлетно-посадочных полос, реконструкции портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Армия и оружие Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

Финансы Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар США Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Происшествия В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.

Футбол Кучаев об эпизоде с Чаловым: «Это пенальти, удаление и дисквалификация матчей на пять» Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять. Это был умышленный удар локтем в нос.

Космос К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.

Армия и оружие В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.

Экономика В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.

Космос Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Экономика СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года, и его криптовалюта «близка к выпуску».

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Политика В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.

Общество Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.

Политика Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.

Гаджеты В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».