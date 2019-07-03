Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в АвстрииГазета.Ru 11:20
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:33, Вашингтон
Экономика
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Общество
Минпросвещения вновь направило 73 учебника на экспертизу
"На Совете было принято решение о направлении 73 учебников, не перешедших из прошлого перечня в обновленный, сформированный в декабре 2018 года перечень, на дополнительную экспертизу ввиду наличия достаточный оснований по каждому учебному изданию", - отметили в Минпросвещения.
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Новый Apple MacBook Pro замечен в Сети
Последний раз компания Apple обновляла 13-дюймовые и 15-дюймовые модели ноутбуков MacBook Pro всего пару месяцев назад в мае.
Обновлено в 02:01
Политика
Россия пригласила на 75-летие Победы лидеров ФРГ, КНР и других стран
Президент России Владимир Путин направил приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидерам нескольких стран.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Минобороны впервые назвало имя погибшего на подводном аппарате
В сообщении оборонного ведомства, которое приводит ТАСС, о происшествии на глубоководном аппарате в Баренцевом море впервые упоминается имя одного из 14 погибших подводников.
Обновлено в 11:27
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.
Обновлено в 08:28
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Военный самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
Военный самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово".
Обновлено в 11:11
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Двух россиянок задержали в Турции по подозрению в причастности к ИГИЛ
В Турции задержали двух женщин, которые, предположительно, являются гражданками России.
Обновлено в 10:27
Политика
Путин перевел прокурора Тюменской области в Санкт-Петербург
Прокурором Тюменской области Владимирова назначили в 2007 году.
Обновлено в 10:07
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Основные компании, входящие в ретейлинговую сеть «Красное и Белое», сменили владельца.
Обновлено в 07:20
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Обновлено в 10:34
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате
В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Спорт
WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела против российских спортсменов в процессе проверки данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, а также выявило еще 298 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Употребление наркотиков запретили в Голландии
218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
Происшествия
Погибший на секретной подлодке брянец с детства мечтал быть моряком
Погибший на секретной подлодке 37-летний уроженец Почепа Дмитрий Соловьёв с детства мечтал быть моряком, сообщает телеканал «Городской» со ссылкой на родственников офицера.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Космос
Тайну «корабля пришельцев» Оумуамуа раскрыли ученые
Международная команда ученых и проанализировала информацию о том, что астероид Оумуамуа на самом деле является инопланетным кораблем пришельцев, сообщает Science Alert.
Обновлено вчера в 04:07