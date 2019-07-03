Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

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