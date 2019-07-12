Баскетбол
ЦСКА объявил об уходе испанского баскетболиста РодригесаRT на русском 03:53
Московский ЦСКА сообщил, что испанский разыгрывающий Серхио Родригес покидает клуб по обоюдному согласию сторон. Пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе испанского баскетболиста Серхио Родригеса.
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Политика
Меркель напророчили досрочную отставку из-за приступов
Высокопоставленные члены немецкой партии "Христианско-демократический союз" считают, что Ангела Меркель может уйти в досрочную отставку.
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели во всех районах Иркутской области в связи с лесными пожарами.
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Похудевшая Ева Лонгория в белом платье вышла в свет с сыном
Своему мужу, мексиканскому бизнесмену Хосе Антонио Бастону, она подарила сына Сантьяго.
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Армия и оружие
В ДНР заявили о концентрации сил ВСУ на донецком направлении
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на донецком направлении отмечается концентрация сил и техники украинских силовиков.
Обновлено в 07:46
Экономика
В России предложили отложить новую пенсионную реформу
Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
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Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
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Происшествия
Известную певицу отправили в психушку в Москве
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Обновлено в 06:38
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
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В Сети появился снимок юного Галкина с Пугачевой и Орбакайте
На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился снимок, на котором можно увидеть молодого телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 00:56
Политика
Путин и Зеленский поговорили по телефону
Состоялся первый телефонный разговор между президентами России и Украины. Эту беседу с Путиным инициировал Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный
Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.
Обновлено в 07:27
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Авто
Какие пятилетние кроссоверы меньше остальных теряют в цене
Специалисты, исследовав рынок пятилетних компактных кроссоверов, назвали модели, меньше остальных потерявшие в цене с момента первой продажи.
Обновлено в 07:17
Политика
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Кино
Экранизация игры Mortal Kombat выйдет с «взрослым» рейтингом
Обновлено в 09:18
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Футбол
«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна
Обновлено в 09:20
Общество
Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля
Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
В Севастополе представили нового губернатора
Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сегодня в здании правительства Севастополя представил врио губернатора Михаила Развожаева.
Обновлено в 10:05