Баскетбол

ЦСКА объявил об уходе испанского баскетболиста РодригесаRT на русском 03:53

Московский ЦСКА сообщил, что испанский разыгрывающий Серхио Родригес покидает клуб по обоюдному согласию сторон. Пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе испанского баскетболиста Серхио Родригеса.
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ЦСКА объявил об уходе Серхио Родригеса

Sport24.ru03:35

Серхио Родригес: «Настал идеальный момент для расставания с ЦСКА»

Матч ТВ05:06

Серхио Родригес покинул ЦСКА

Спорт-Экспресс03:26

Серхио Родригес расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон

РИА Новости03:54

ЦСКА объявил об уходе испанского баскетболиста Родригеса

RT на русском03:53

Баскетболист Родригес покинул московский ЦСКА

ТАСС03:27

Серхио Родригес: «Настал идеальный момент для расставания с ЦСКА»

Sportbox.RU05:06
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Серхио Родригес Гомес
Испанский баскетболист
Испанский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника за команду ЦСКА. В составе национальной сборной Испании стал чемпионом мира 2006 года и чемпионом Европы 2015 года.
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