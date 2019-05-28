Футбол

ЦСКА объявил об уходе ИгнашевичаНева Спорт 05:19

Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды. Игнашевич входил в тренерский штаб «молодежки» в сезоне 2018/19, команда звоевала золотые медали первенства.
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Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

ТАСС05:07

Игнашевич ушел из ЦСКА

Интерфакс-Спорт05:07

Игнашевич покинул ЦСКА

Спорт-Экспресс04:53

Игнашевич покинул пост тренера молодежной команды ЦСКА

Советский спорт05:01

ЦСКА подтвердил уход Игнашевича

Матч ТВ05:01

ЦСКА объявил об уходе Игнашевича из клуба

Чемпионат04:55

«Желаем успеха в тренерской карьере». ЦСКА объявил об уходе Игнашевича

Sport24.ru05:02
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Происшествия

Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23
Политика

Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден

Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Обновлено в 09:37
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Футбол

Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

Дженнаро Гаттузо сообщил о своем уходе с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан".
Обновлено в 04:39
Общество

В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери

В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Экономика

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро

Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Политика

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Обновлено в 08:01
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Обновлено в 08:00
Происшествия

Саратовский подросток перед нападением на школу записал видеообращение

Обновлено в 05:54
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
Обновлено в 05:25
Общество

Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы

Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
Обновлено в 07:47
Футбол

Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в Китай

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта.
Обновлено в 08:52
Энергетика

«Газпром» прекратил переговоры о поставках СПГ в Пакистан

«Газпром» прекратил переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, сообщила в ходе пресс-конференции заместитель председателя правления, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
Обновлено в 08:28
Авто

Стали известны российские цены на новый Volvo S60

Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Обновлено в 09:34
Футбол

Конов: «Кононов продолжит тренировать „Спартак“»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов продолжит руководить командой в следующем сезоне.
Обновлено в 09:09
Политика

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Религия

Русская православная церковь собирается восстановить храм в Форт-Россе

Обновлено в 09:25
Здоровье

Многопрофильную больницу с вертолетной площадкой построят в Назрани

Обновлено в 05:38
Общество

В России создадут реестр лишенных прав родителей

Бывает, что лишенные родительских прав граждане делают попытки выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги, пояснили в "Единой России".
Обновлено в 09:00
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Музыка

Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев

Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Политика

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Общество

Названы самые бесполезные советы врачей

Эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов, пишет "Федеральное агентство новостей".
Обновлено вчера в 21:23
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Политика

Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Политика

Китай прекратил закупки иранской нефти

Американские власти решили не продлевать исключения на покупку иранской нефти для определенных стран, после чего закупки сырья у Тегерана прекратили также Индия, Турция, Япония и Южная Корея.
Обновлено вчера в 23:51
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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