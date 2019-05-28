Футбол
ЦСКА объявил об уходе ИгнашевичаНева Спорт 05:19
Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды. Игнашевич входил в тренерский штаб «молодежки» в сезоне 2018/19, команда звоевала золотые медали первенства.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
Обновлено в 05:45
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Политика
В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН
В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Малышева прокомментировала фото Валерии с незнакомцем в постели
Знаменитая певица Валерия недавно в своем Instagram разместила довольно компрометирующую фотографию - она запечатлена в постели вместе с незнакомым мужчиной.
Обновлено в 03:25
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Экономика
В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200
Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Политика
Пётр Порошенко согласился стать спонсором Олега Ляшко
Бывший президент Украины Пётр Порошенко согласился стать спонсором политика Олега Ляшко и его Радикальной партии.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что количество оправдательных приговоров в прошлом году снизилось и составило всего четверть процента.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Футбол
Александр Дюков: «РФС всячески поддерживает желание сохранить „Анжи“»
Желание сохранить «Анжи» РФС всячески поддерживает.
Обновлено в 06:33
Политика
Коломойский рассказал, кто займет место Ульяны Супрун
Олигарх уверенно предсказывает, что ее место займет депутат Верховной Рады от партии «Возрождение» Дмитрий Шипка, которого прозорливый «Беня» назвал своим товарищем.
Обновлено в 05:32
Культура
Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»
Обновлено в 04:03
Экономика
Медведев заставит супермаркеты принимать бутылки
Правительство может разработать новые нормы, которые обяжут крупные торговые сети принимать стеклянную и пластиковую тару (бутылки) у населения, сообщает издание «Известия».
Обновлено вчера в 02:03
Футбол
Гаттузо подтвердил уход из «Милана»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил уход со своего поста в летнее межсезонье.
Обновлено в 03:49
Общество
Почти 50% граждан РФ проведут отпуск дома из-за нехватки денег
Около половины жителей России (44%) проведут летние отпуска дома.
Обновлено в 05:03
Технологии
Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка
Рак желудка в России у пациентов выявляется на поздней стадии в 40% случаев, средняя продолжительность жизни таких больных составляет около года, заявил председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Сергей Тюляндин.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда
Обновлено в 04:02
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Уфе женщина насмерть сбила 9-летнего велосипедиста
В Уфе на перекрестке проспекта Октября и улицы Бессонова женщина за рулем не заметила 9-летнего велосипедиста и сбила его.
Обновлено в 05:29