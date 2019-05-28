Футбол
ЦСКА объявил об уходе ИгнашевичаНева Спорт 05:19
Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды. Игнашевич входил в тренерский штаб «молодежки» в сезоне 2018/19, команда звоевала золотые медали первенства.
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Политика
Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ
Футбольный клуб "Сахалин" стал победителем зоны "Восток" Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион), но не сыграет в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта
Ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии.
Обновлено в 06:24
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:29
Политика
Токаев наградил Путина орденом Назарбаева
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын
Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
Обновлено вчера в 06:48
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»
Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Общество
В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери
Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Политика
МВД и Минобороны выступили против обращения «господин» в силовых структурах
В МВД и Минобороны считают нецелесообразным возвращать обращение "господин" в силовые структуры, следует из ответов ведомств, которые находятся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 07:01
Политика
Коломойский рассказал о преемнике Супрун
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Верховной рады от фракции «Возрождение» Андрей Шипко.
Обновлено в 07:14
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Экономика
В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд
В сообщении отмечается, что это крупнейший изумруд, обнаруженный за последние 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018 — 1,54 кг.
Обновлено в 08:07
Футбол
«Локомотив» заключит с Гжегожем Крыховяком контракт на три года
Напомним, Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа.
Обновлено в 08:06
Энергетика
В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины
Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании Верховной рады.
Обновлено вчера в 19:02
Наука
Потеря одного члена семьи косаток приводит к снижению их выживаемости
Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Правительство Австрии во главе с Курцем отправлено в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Петербурге два бизнесмена подделывали лекарства, возбуждено дело
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту производства и сбыта незарегистрированных лекарств.
Обновлено в 06:08
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Во время первого года реализации Volvo S60 в России можно будет приобрести полноприводный и переднеприводный седан, который будет оснащен либо 190-сильным, либо 249-сильным двигателем.
Обновлено в 07:53