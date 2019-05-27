Футбол

ЦСКА объявил об уходе Абеля ЭрнандесаSportbox.RU 10:09

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА. Как сообщает пресс-служба московского клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В сезоне-2018/19 Эрнандес сыграл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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ЦСКА объявил об уходе Абеля Эрнандеса

Матч ТВ10:09

ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом

Советский спорт10:07

ЦСКА объявил об уходе первого уругвайца в истории клуба

Sport24.ru09:56

ЦСКА и Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию

Газета.Ru10:24

ЦСКА расторг контракт с Эрнандесом

News.ru11:05

ЦСКА подтвердил уход Эрнандеса

Чемпионат10:00

ЦСКА подтвердил уход Абеля Эрнандеса

Sports.ru10:12
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Футбол

«Зенит» выразил благодарность участникам организации чемпионского парада

Обновлено в 12:16
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей

Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Футбол

«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы

Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.
Обновлено в 10:09
Политика

Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России

Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Общество

Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба

Православный предприниматель, бывший миллионер Герман Стерлигов предложил казнить учеников владивостокской школы №74, устроивших БДСМ-флешмоб.
Обновлено в 11:47
Политика

Трибунал ООН потребовал освободить украинских моряков

Киев через трибунал требует отпустить задержанных моряков Россия не участвовала в процессе, поскольку не признает юрисдикцию МТМП по этому вопросу.
Обновлено в 00:33
Происшествия

На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом

В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
Обновлено в 10:53
Общество

Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов

Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка

Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника

Сын экс-сенатора Тимур Галлямов арестован до 25 июля. Арест санкционировал Никулинский суд Москвы, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:46
Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Футбол

Футболисты «Астон Виллы» победили «Дерби Каунти» и пробились в АПЛ

"Астон Вилла" одержала победу над "Дерби Каунти" в финале плей-офф Чемпионшипа и завоевала право выступать в английской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Религия

Патриарх Кирилл назвал протесты против храмов «экзотическим» явлением

Обновлено в 10:38
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В сети появилось видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31

Обновлено в 03:06
Политика

Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде

Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Кургане на трассе горит бензовоз

Дым от горящего автомобиля распространяется над Курганом.
Обновлено в 10:38
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
Обновлено в 12:06
Политика

Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Американские СМИ оценили шансы НАТО победить Россию без помощи США

Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило шансы Европы противостоять России в том случае, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России

Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Футбол

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов покинул клуб

Обновлено в 11:55
Авто

АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross

Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Общество

Минтруд предложил ввести надбавку к зарплате для чиновников

Министерство труда и соцзащиты предложило доплачивать госслужащим за наставничество, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
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