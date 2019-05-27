Футбол
ЦСКА объявил об уходе Абеля ЭрнандесаSportbox.RU 10:09
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА. Как сообщает пресс-служба московского клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В сезоне-2018/19 Эрнандес сыграл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Футбол
«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы
Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.
Обновлено в 10:09
Политика
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Общество
Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба
Православный предприниматель, бывший миллионер Герман Стерлигов предложил казнить учеников владивостокской школы №74, устроивших БДСМ-флешмоб.
Обновлено в 11:47
Политика
Трибунал ООН потребовал освободить украинских моряков
Киев через трибунал требует отпустить задержанных моряков Россия не участвовала в процессе, поскольку не признает юрисдикцию МТМП по этому вопросу.
Обновлено в 00:33
Происшествия
На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом
В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
Обновлено в 10:53
Общество
Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов
Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка
Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника
Сын экс-сенатора Тимур Галлямов арестован до 25 июля. Арест санкционировал Никулинский суд Москвы, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:46
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Футбол
Футболисты «Астон Виллы» победили «Дерби Каунти» и пробились в АПЛ
"Астон Вилла" одержала победу над "Дерби Каунти" в финале плей-офф Чемпионшипа и завоевала право выступать в английской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Политика
Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде
Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Кургане на трассе горит бензовоз
Дым от горящего автомобиля распространяется над Курганом.
Обновлено в 10:38
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
Обновлено в 12:06
Политика
Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Американские СМИ оценили шансы НАТО победить Россию без помощи США
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило шансы Европы противостоять России в том случае, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России
Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Футбол
Капитан «Локомотива» Игорь Денисов покинул клуб
Обновлено в 11:55
Авто
АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross
Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Общество
Минтруд предложил ввести надбавку к зарплате для чиновников
Министерство труда и соцзащиты предложило доплачивать госслужащим за наставничество, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06