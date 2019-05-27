ЦСКА объявил об уходе Абеля ЭрнандесаSportbox.RU вчера в 10:09

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА. Как сообщает пресс-служба московского клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В сезоне-2018/19 Эрнандес сыграл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Общество Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.

Политика Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.

Общество Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.

Авто Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta «Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.

Общество В российских школах появится новый предмет Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.

Происшествия Силовики предотвратили теракт в Астраханской области Сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт на территории Астраханской области, сообщил руководитель следственного управления СК России по области Ибрагим Могушков на встрече с врио губернатора области Сергеем Морозовым.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Футбол Гаттузо заявил об уходе из Милана В качестве футболиста Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.

Происшествия В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Политика Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.

Происшествия В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Политика Штаб Зеленского ищет специалистов для реформ на Украине Команда шестого президента Украины Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», в рамках которого надеется найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране.

ЖКХ В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.

Политика Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике» По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.

Политика На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.

Общество Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.

Общество На Эвересте участились случаи гибели альпинистов За право попытаться взойти на Эверест каждый альпинист платит 11 тысяч долларов.

Шоу-бизнес Подруга Началовой рассказала, как певица защищала свой дом от сглаза Анна Исаева объясняет, она опубликовала данное фото, дабы показать, что Юлия была обычным человеком, который защищал свой дом от посторонних глаз.

Происшествия СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной объяснил, почему не планирует сбривать бороду Муж Полины Гагариной и модный фотограф Дмитрий Исхаков на днях пообщался со своими подписчиками в "Инстаграме".