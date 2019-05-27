ЦСКА объявил об уходе Абеля ЭрнандесаSportbox.RU 10:09

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА. Как сообщает пресс-служба московского клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В сезоне-2018/19 Эрнандес сыграл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Политика Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.

Хоккей Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Политика Пучдемона избрали в Европарламент В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом.

Кино Лидером российского проката в выходные стал «Аладдин» Гая Ричи Фильм был снят по мотивам ставшего уже классическим мультфильма «Аладдин» от студии Disney.

Происшествия Два теплохода столкнулись в Москве На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".

Политика Россия и Белоруссия почти договорились по визам, заявил Лавров Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия завершают переговоры по взаимному признанию виз, сообщает РИА "Новости".

Политика МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.

Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Политика ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.

Общество В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Общество Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — известный рэп-исполнитель Тимати.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети» Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Кино Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.

Авто АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Общество Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.

Происшествия Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.