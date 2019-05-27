Футбол

ЦСКА объявил об уходе Абеля ЭрнандесаSportbox.RU 10:09

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА. Как сообщает пресс-служба московского клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В сезоне-2018/19 Эрнандес сыграл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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ЦСКА расторг контракт с Эрнандесом

News.ru11:05

ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом

Советский спорт10:07

ЦСКА подтвердил уход Эрнандеса

Чемпионат10:00

ЦСКА и Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию

Газета.Ru10:24

ЦСКА объявил об уходе Абеля Эрнандеса

Матч ТВ10:09

ЦСКА объявил об уходе первого уругвайца в истории клуба

Sport24.ru09:56

ЦСКА подтвердил уход Абеля Эрнандеса

Sports.ru10:12
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Музыка

Финалисты проекта «Ты супер!» получили по квартире

Обновлено в 09:54
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено в 12:48
Хоккей

Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ

Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика

Пучдемона избрали в Европарламент

В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом.
Обновлено вчера в 18:15
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Кино

Лидером российского проката в выходные стал «Аладдин» Гая Ричи

Фильм был снят по мотивам ставшего уже классическим мультфильма «Аладдин» от студии Disney.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Два теплохода столкнулись в Москве

На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Политика

Россия и Белоруссия почти договорились по визам, заявил Лавров

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия завершают переговоры по взаимному признанию виз, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:32
Политика

СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»

Обновлено в 12:17
Политика

МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков

МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Путешествия

Названы самые дешевые курорты в России

Обновлено в 07:50
Политика

ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
Общество

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Общество

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — известный рэп-исполнитель Тимати.
Обновлено в 12:35
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Кино

Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров

Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Авто

АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross

Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Общество

Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России

Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Авто

Концерн FIAT Chrysler предложил Renault объединиться

Обновлено в 05:19
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

Обновлено в 13:49
Кино

Джеймс Макэвой покидает актерский состав «Людей Икс»

Обновлено в 01:23
Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти

К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
Обновлено в 05:00
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