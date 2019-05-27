Футбол
ЦСКА объявил об уходе Абеля ЭрнандесаSportbox.RU 10:09
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА. Как сообщает пресс-служба московского клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В сезоне-2018/19 Эрнандес сыграл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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