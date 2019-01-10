Футбол
ЦСКА сообщил, что испанский тренер по физической подготовке Паулино Гранеро вернулся в клуб. 10 января специалист участвовал в проведении занятия на учебно-тренировочном сборе армейцев в испанском Кампоаморе.
Матч ТВ01:00
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Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
The Economist признал рубль самой недооцененной валютой
Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака".
Обновлено в 04:31
Политика
МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже
В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В России разрешат сбивать гражданские самолеты
В России разрешат сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу страны.
Обновлено вчера в 18:20
Путешествия
Немцы признались в неприязни к русским туристам
Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
Обновлено вчера в 23:27
Транспорт
ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права
Обновлено в 04:21
Происшествия
Летевший в Белгород самолет совершил вынужденную посадку во Внуково
Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Москвы в Белгород, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 04:33
Космос
Китайский зонд сделал панорамный снимок обратной стороны Луны
Китайский космический зонд "Чанъэ-4" сделал панорамный снимок поверхности обратной стороны Луны, сообщает китайское телевидение.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В центре Москвы найден скелет человека
Рабочие обнаружили человеческие останки в центре Москвы.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Двоих россиян госпитализировали на Бали после падения в ущелье
Обновлено в 04:09
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Политика
Захарова прокомментировала обвинения против Весельницкой
Москва считает предъявление обвинений юристу Наталии Весельницкой очередным витком антироссийской кампании Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 04:28
Теннис
Энди Маррей хочет завершить карьеру в этом сезоне
Обновлено в 00:25
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
Обновлено вчера в 19:40
Финансы
Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей
Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб.
Обновлено в 04:42
Хоккей
Овечкин подарил юной болельщице клюшку после победы над «Бостоном»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок юной болельщице после победы над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:03
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться в бокс, пишут СМИ
Британский журналист Стив Банс заявил, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может возобновить карьеру профессионального боксера.
Обновлено в 04:10
Авто
Ford может закрыть заводы в России
В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников также планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Спорт
Главу Олимпийского комитета в Японии обвинили в коррупции
Главу комитета обвинили в причастности к даче взяток на общую сумму €1,8 млн с целью получить для Японии право провести летние Олимпийские игры 2020 года.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения
Прокуратура Токио предъявила два новых обвинения в финансовых нарушениях бывшему главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Обновлено в 03:10
Общество
В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей
Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Космос
SpaceX подготовила ракету для суборбитального полета Starship
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания завершила установку ракеты-носителя для суборбитального полета многоразовой космической системы Starship.
Обновлено в 01:49
Экономика
В России увеличили размер возрастной надбавки к пенсии
В новом году россияне, которым исполнилось 80 лет, будут получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей — на 400 рублей больше, чем в 2018-м.
Обновлено вчера в 04:21
Общество
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко
Россия не ставит под сомнение курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде
Арман Кудайбергенов, обвиняемый в убийстве олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тена, во время дачи показаний попросил прощения у родных спортсмена, передает «РИА Новости».
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 21:09