Футбол
ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом «Олимпиакоса»RT на русском 02:56
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с латвийским защитником Янисом Стрелниексом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года.
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Политика
Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию
Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того момента, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей
Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с телеведущей Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о регистрации Александра Беглова кандидатом на должность губернатора, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 04:11
Политика
«Не грузином и даже не мужчиной» назвали в Грузии оскорбившего Путина
Отмечается, что пожилого жителя города Георгия возмутило то, что грузинский мужчина позволил себе "крыть другого матом" и делал это публично.
Обновлено в 01:59
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 06:00
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Транспорт
Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты
В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
Авто
Toyota MR2 может вернуться в качестве электрокара
Легендарная модель Toyota MR2 может вернуться в качестве легкого, маневренного спортивного автомобиля — вполне возможно, с чисто электрической силовой установкой.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Авто
Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:26
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено 06 июля в 13:50
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
День семьи, любви и верности отмечают в России
Обновлено в 04:11
Политика
Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Баскетбол
«Химки» подписали контракт с защитником Бертансом
"Химки" подписали двухлетний контракт с латвийским защитником Дайрисом Бертансом, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища
Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31