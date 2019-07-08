Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с латвийским защитником Янисом Стрелниексом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года.

ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом «Олимпиакоса»

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