Футбол
ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом «Олимпиакоса»RT на русском 02:56
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с латвийским защитником Янисом Стрелниексом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года.
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Политика
Комитет ОБСЕ отклонил резолюцию России о борьбе с неонацизмом
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию России о борьбе с нацистским движением и запрете героизации его представителей, сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 10:39
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
Обновлено вчера в 14:54
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Технологии
Билл Гейтс рассказал о магии и заклинаниях Стива Джобса
Основатель Apple Стив Джобс обладал даром взять самую умирающую компанию и превратить ее в самую дорогую в мире.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников
К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик
В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:23
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено 06 июля в 19:49
Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Космос
Китай завершил строительство марсохода
Обновлено в 02:30
Авто
Названы самые популярные в РФ автомобили до 1 млн рублей
Вторым после Rio идет Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тыс. рублей, на котором за 6 месяцев 2019 года остановили свой выбор 30 710 россиян.
Обновлено в 01:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Обновлено вчера в 15:05
Финансы
ЦБ Китая готовит девальвацию юаня?
Народный банк Китая переходит к политике девальвации национальной валюты: сегодня курс юаня был снижен на максимальную величину с середины мая.
Обновлено в 01:11
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Консул Болгарии попал в ДТП в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге 7 июля консул Болгарии попал в ДТП с трамваем, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
На Новочеркасском проспекте выстрелили в лицо сотруднице пекарни
Как рассказали в Главке, 7 июля около семи часов утра в помещении пекарни на Новочеркасском проспекте в ходе конфликта неизвестный выстрелил в лицо 34-летней сотруднице заведения, пострадавшая была госпитализирована.
Обновлено в 02:06
Здоровье
В Сызрани растет число зараженных кишечной инфекцией
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой впервые показала своего бойфренда
Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в Соединенных Штатах Америки. В своих соцсетях девушка выставила фото с бойфрендом.
Обновлено в 00:04
Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»
"Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.
Обновлено в 02:30