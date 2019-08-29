Футбол
ЧемпионатЦСКА объявил о подписании Гогуа
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Тамбова» Седрика Гогуа. 25-летний игрок подписал с «армейским» клубом контракт сроком на четыре года. За ЦСКА футболист из Кот-д’Ивуара будет выступать под 27-м номером.
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Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
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Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Согласно отчету, Счетная палата предложила кабмину поручить министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос о внесении поправок в российский Налоговый кодекс в части корректировки параметров, которые определяют применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и других неотъемлемых характеристик, а не от их цены.
Московский Комсомолец 06:37
Происшествия
Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты
В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
РБК 14:32
Политика
Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий
Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу.
Pravda.Ru 07:11
Культура
Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее «Новый Иерусалим»
В конце сентября в подмосковном музейном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Шедевры Подмосковья», всего до конца года в музее запланировано четыре крупных проекта, заявил директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.
РИАМО 14:04
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.
Газета.Ru 14:28
Политика
В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной
Существуют определённые контакты между Россией и Украиной по подготовке к обмену удерживаемыми лицами.
RT на русском 05:58
Политика
Глава МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Болтона
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.
Народные новости 13:58
Политика
Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Автоспорт
Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой
Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1.
Чемпионат 07:51
Здоровье
Диетолог назвала три обязательных осенних продукта
Российская газета 02:10
Политика
Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады
Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.
Lenta.ru 10:24
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Армия и оружие
«Азов» заявил об убийстве четверых и пленении одного ополченца
В результате непродолжительного боя с ДРГ ополченцев, как заявили в ВСУ, четыре «диверсанта» были уничтожены, еще один ранен и взят в плен.
Взгляд.ру 14:29
Экономика
Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, утверждающих порядок проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов, следует из опубликованных правительством документов.
РБК 08:50
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Газета.Ru 14:24
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил на первом Нефтегазовом форуме в Якутии глава региона Айсен Николаев.
ТАСС 04:17
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Космос
Российские космонавты перестанут мочиться на автобусы
Из-за отсутствия ширинки в новых скафандрах для экипажа корабля «Федерация» российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос.
Lenta.ru 11:20
Единоборства
Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика
Чемпионат 08:31
Кино
Российские телезрители назвали любимые отечественные фильмы
Телепрограмма 11:09
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16