Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Тамбова» Седрика Гогуа. 25-летний игрок подписал с «армейским» клубом контракт сроком на четыре года. За ЦСКА футболист из Кот-д’Ивуара будет выступать под 27-м номером.

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