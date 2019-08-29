Футбол
ЧемпионатЦСКА объявил о подписании Гогуа
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Тамбова» Седрика Гогуа. 25-летний игрок подписал с «армейским» клубом контракт сроком на четыре года. За ЦСКА футболист из Кот-д’Ивуара будет выступать под 27-м номером.
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Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
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Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
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Сегодня в 19:00 в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге начался второй Этнокультурный фестиваль «Музыка мира и добра».
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Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
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В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.
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Известно, что Бондарчук написал заявление в полицию, а Миронов - не стал, так как уехал со съемочной площадки.
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Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.
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Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid с суммарной отдачей установки 300 лошадиных сил.
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Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября
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