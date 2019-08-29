Футбол
ЧемпионатЦСКА объявил о подписании Гогуа
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Тамбова» Седрика Гогуа. 25-летний игрок подписал с «армейским» клубом контракт сроком на четыре года. За ЦСКА футболист из Кот-д’Ивуара будет выступать под 27-м номером.
Читать в источнике
Оценить
Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Московский "Спартак" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив дома португальской "Браге" 1:2.
Вести.Ru 15:09
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей в Лиге чемпионов
В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой "Локомотив" попал в группу D с командами "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания) и "Байер" (Германия).
ТАСС 16:49
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
Череп древнейшего вида австралопитеков был найден в Эфиопии международным коллективом ученых, сообщает Planet Today.
Народные новости 08:48
Здоровье
Все уволившиеся нижнетагильские хирурги вернулись на работу
В Нижнем Тагиле восстановили на работе всех хирургов, которые писали заявления на увольнение.
Lenta.ru 09:21
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
РИА Новости 16:33
Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
Вести.Ru 14:44
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины
Верховная рада Украины поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 16:45
Здоровье
Петербургские врачи снова проведут прием в Северной Осетии
С 23 по 28 сентября врачи из Санкт-Петербурга прибудут в Северную Осетию для оказания высококвалифицированной помощи жителям республики.
ГТРК Алания 07:27
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса
РИА Новости 15:54
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Политика
В Минске начались переговоры Лукашенко и Болтона
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости в Минске впервые проводят переговоры, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Футбол
У экс-главного тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Ксана Энрике, дочь бывшего главного тренера "Барселоны" и сборной Испании по футболу Луиса Энрике, скончалась в возрасте девяти лет.
РИА Новости 16:52
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»
Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
РИА Новости 07:32
Технологии
Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе
Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.
Реальное время 01:44
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Здоровье
Женщинам после 40 для поддержания здоровья требуется биотин
Актуальные Новости 06:33
Здоровье
Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке
Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.
РЕН ТВ 11:21
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
Политика
Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
Lenta.ru 14:03
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".
Газета.Ru 14:24