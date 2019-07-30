Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»RT на русском 11:45

Защитник Никита Чернов продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА, в составе которого 23-летний футболист начинал текущий сезон. Чернов является воспитанником армейцев, но закрепиться в команде ему не удалось.
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Российский футболист
Российский футболист, защитник московского ЦСКА. Мастер спорта России.
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