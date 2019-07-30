Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»RT на русском 11:45
Защитник Никита Чернов продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА, в составе которого 23-летний футболист начинал текущий сезон. Чернов является воспитанником армейцев, но закрепиться в команде ему не удалось.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Кино
Машков назвал условие для возвращения на большие экраны
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал условие, при котором вернется на большие экраны.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Политика
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Глава офиса Зеленского: Кличко признал, что не контролирует Киевсовет
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в ходе переговоров просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским городским советом.
Обновлено в 06:27
Политика
Киев приготовил двух заложников-ополченцев для суда по «Боингу» MH17
В свою очередь, по сути киевский заложник Цемах утверждает, что никакого отношения к гибели самолета не имеет.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Украинские самолеты Ил-76 были уничтожены ракетным ударом в Ливии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный портал avia.pro, ракетным ударом также были уничтожены два транспортных самолета Украины Ил-76.
Обновлено 27 июля в 19:32
Единоборства
Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петербурге
Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:11
Авто
Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем
Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 11:29
Экономика
Грузовые перевозки по сети РЖД стабилизировались
Погрузка для внутреннего рынка сократилась в июле на 1%, но это было компенсировано ростом перевозок экспортных грузов, прежде всего для перевалки в российских портах, продолжает Иванов.
Обновлено в 12:19
Политика
США просят ФРГ присоединиться к военной миссии в Персидском заливе
Соединённые Штаты направили Германии официальную просьбу присоединиться к Великобритании и Франции в миссии по обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе (связывает Персидский залив с Аравийским морем).
Обновлено в 10:10
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Верховной рады сорвали.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Обновлено в 05:46
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41