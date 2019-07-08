Футбол

ЦСКА объявил о переходе баскетболиста «Олимпиакоса»РБК 03:35

ЦСКА объявил о переходе баскетболиста греческого «Олимпиакоса» Яниса Стрелниекса. Контракт латвийского защитника с новым клубом, рассчитанный на два года, будет подписан после того, как игрок пройдет медицинское обследование, сообщает официальный сайт армейцев.
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