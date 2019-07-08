Футбол
ЦСКА объявил о переходе баскетболиста «Олимпиакоса»РБК 03:35
ЦСКА объявил о переходе баскетболиста греческого «Олимпиакоса» Яниса Стрелниекса. Контракт латвийского защитника с новым клубом, рассчитанный на два года, будет подписан после того, как игрок пройдет медицинское обследование, сообщает официальный сайт армейцев.
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Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Медики рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии 7-летняя девочка из Ингушетии, получившая травмы, остается в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 04:28
Путешествия
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
Все российские туристы, которые должны были вернуться домой до прекращения авиасообщения с Грузией, прилетели в Россию, сообщил Ростуризм порталу "Интерфакс-Туризм".
Обновлено в 10:30
Экономика
В Минэкономразвития объяснили запрет на оборот алкогольных энергетиков
Действующий в России запрет на производство и оборот алкогольных энергетиков направлен на охрану жизни и здоровья россиян, его возможная отмена будет носить явный антисоциальный характер, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 10:12
Политика
Поклонская ответила Зеленскому, «чей Крым»
Обновлено в 07:54
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Кино
Паулина Андреева сыграет в новом фильме жену Виктора Цоя
Супругу Виктора Цоя сыграет известная актриса Паулина Андреева.
Обновлено в 08:04
Спорт
Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года
Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 10:15
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком
Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 07:41
Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Старшая дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
18-летняя дочь известной российской певицы Веры Брежневой Соня решила поделиться с подписчиками совместными фотографиями со своим возлюбленным.
Обновлено в 09:52
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Политика
Оскорбление Путина в прямом эфире: что ждет Габуния по грузинским законам
Молитвы, голодовка и противники секс-меньшинств: центр Тбилиси охвачен протестами >>> При этом адвокат отметил, что, по законодательству Грузии, Габуния не может понести какое-либо наказание за мат в прямом эфире.
Обновлено в 08:39
Политика
Зеленский обозначил сроки окончания войны в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе может закончиться через год.
Обновлено в 10:29
Общество
Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона
В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
Обновлено в 09:56
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Наука
В Японии создают неатомную подлодку нового поколения
В Японии начаты работы по созданию нового поколения неатомных подлодок, получивших на данное время обозначение 29SS.
Обновлено вчера в 13:48