Футбол

ЦСКА: нужны опорник и форвард. И победа над «Оренбургом»Спорт-Экспресс 18 июля в 17:25

У ЦСКА достаточно мощная репутация стабильных бойцов, которые не опускаются ниже определенного уровня. В то же время, сейчас совсем другие условия, чем имелись при Слуцком, да и при раннем Гончаренко тоже.
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ЦСКА - Оренбург: прогноз Константин Поминова 20 июля 2019

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ЦСКА-Оренбург 20.07.2019 прогноз Ф1 (-1)

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ЦСКА — «Оренбург». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата России 20 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:51

ЦСКА: нужны опорник и форвард. И победа над «Оренбургом»

Спорт-Экспресс18 июля в 17:25

ЦСКА — «Оренбург», 20 июля 2019, прогноз на матч 2-го тура РПЛ

Чемпионат18 июля в 13:45
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

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«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
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Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
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Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области

Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.
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Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Американская развлекательная компания Netflix представила первый тизер сериала «Ведьмак», который был снят по мотивам произведений Анджея Сапковского.
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

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Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.
Обновлено в 10:05
Политика

В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами

Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
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Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым

Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.
Обновлено в 11:48
Наука

Ученые выяснили, что стресс предшествует развитию рака

Американские кардиологи выяснили, что так называемый синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца» связан с развитием онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:35
Политика

Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Обновлено в 13:16
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Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона

В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
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«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
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«Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
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Симеоне хотел бы потренировать Месси

Обновлено в 05:01
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Политика

В США изменят тест на получение гражданства

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) собирается пересмотреть тест на натурализацию.
Обновлено в 04:59
Политика

МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Не менее 18 боевиков «Талибан» уничтожены за сутки в Афганистане

По меньшей мере 18 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидированы за сутки в ходе операций в различных провинциях Афганистана.
Обновлено в 10:00
Общество

Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
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Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
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Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
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Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года

Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
Обновлено вчера в 11:58
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В России станет больше безработных предпенсионного возраста

В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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