У ЦСКА достаточно мощная репутация стабильных бойцов, которые не опускаются ниже определенного уровня. В то же время, сейчас совсем другие условия, чем имелись при Слуцком, да и при раннем Гончаренко тоже.

ЦСКА: нужны опорник и форвард. И победа над «Оренбургом»

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