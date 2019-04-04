Футбол
ЦСКА не отпустил Чалова в «Рому»News.ru 03:40
"Рома" была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал "Ювентус" за Головина (18 млн — ред.). Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало, — приводит слова Петровича "Матч ТВ".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Футбол
Лодыгин: «В России писали какой-то бред о моем дебюте за „Олимпиакос“»
Вратарь "Олимпиакоса" Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат "Зениту", вспомнил о своем неудачном дебюте за греческий клуб.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Автомобиль взорвался в Киеве, есть пострадавшие
Автомобиль взорвался в украинской столице, в результате происшествия ранения получил один человек, сотрудники полиции выясняют причины инцидента.
Обновлено в 03:59
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено вчера в 12:35
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Экономика
Какие механизмы поддержки бизнеса запустили на Среднем Урале
Как сообщила сегодня министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, на Среднем Урале с апреля начинают действовать несколько новых механизмов финансовой поддержки.
Обновлено в 06:24
Кино
Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию
В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков
Главный московский внештатный гинеколог детского и подросткового возраста Елена Сибирская сообщила, что у девочек-подростков стали чаще выявлять доброкачественные опухоли молочной железы, поэтому УЗИ молочных желез должно быть введено в обязательном, а не рекомендательном порядке в программу диспансеризации.
Обновлено в 06:00
Наука
В Швеции создали прозрачную древесину для строительства
Обновлено в 02:33
Общество
В Амстердаме открылся 5D-порнокинотеатр
Фильмы рассказывают о приключениях молодого человека в злачных заведениях столицы Нидерландов В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр, в котором будут показывать эротические фильмы в формате 3D с дополнительными эффектами: водой, ветром, мыльными пузырями и снегом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:24
Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье
Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по фамилии и номеру телефона получателя в страны СНГ и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба российского банка.
Обновлено в 05:08
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), отметил важность равенства прав всех делегаций стран Совета, но призвал РФ заплатить взнос в бюджет организации.
Обновлено в 06:53
Футбол
Шесть игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»
"МЮ" намеревается провести серьёзную чистку состава. Сразу 6 игроков "красных дьяволов" могут летом покинуть клуб.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий
По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Траньков испугался участи Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:53
Политика
Матвиенко и Токаев обсудили перспективы отношений России и Казахстана
Отношения России и Казахстана находятся на очень высоком уровне, но их потенциал далеко не исчерпан, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 04:40
Футбол
«ПСЖ» намерен приобрести лидера «Реала»
"Реал" выставил ценник на Варана в размере 500 миллионов евро, эта сумма указана в контракте в качестве отступных за французского защитника.
Обновлено в 05:29
Общество
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.
Обновлено вчера в 19:16
Интернет
В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Общество
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Панин рассказал, как дурачился с Булдаковым на съёмках
Актёр Алексей Панин, неоднократно снимавшийся вместе с Булдаковым, рассказал НСН, каким ему запомнился актёр на съёмочной площадке.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
В Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Футбол
Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Хоккей
Борис Видгоф возглавит «Трактор»
Врио губернатора Алексей Текслер еще не встречался с клубом «Трактор» и его руководством, но уже принял решение о кадровых перестановках.
Обновлено в 02:33