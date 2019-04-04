ЦСКА не отпустил Чалова в «Рому»News.ru 03:40

"Рома" была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал "Ювентус" за Головина (18 млн — ред.). Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало, — приводит слова Петровича "Матч ТВ".

ЦСКА не отпустил Чалова в «Рому»

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