Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru вчера в 16:12

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
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