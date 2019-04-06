Футбол
ЦСКА назвал стартовый состав на матч со «Спартаком»Sport24.ru 10:39
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 22-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком».
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Хоккей
Авангард — Салават Юлаев 2:2 (Перерыв)
Форвард поразил ближнюю девятку ворот Игоря Бобкова. Для Бурмистрова это первый гол в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
Обновлено в 10:17
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МХАТ имени Горького покажет лучшие спектакли во Владикавказе
«Большие гастроли» на Кавказе МХАТ имени Горького покажет лучшие спектакли во Владикавказе в рамках "Больших гастролей".
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Армия и оружие
Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.
Обновлено в 09:59
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
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Шоу-бизнес
Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт
Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Футбол
Федун заявил, что ждет битву в матче «Спартак» – ЦСКА
Владерец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 22-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА заявил, что ожидает битву.
Обновлено в 11:42
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Экономика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Подозрительный предмет нашли у отделения полиции в Балашихе
Отделение полиции в подмосковной Балашихе эвакуировали из-за подозрительного предмета с проводами.
Обновлено в 09:01
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион
Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Спорт
Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet
Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Политика
G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах
На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Политика
О «вторжении» России в Эстонию объявили на немецком телеканале
В эфире немецкого телеканала ZDF объявили о "вторжении" России в Эстонию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:47