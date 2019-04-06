ЦСКА назвал стартовый состав на матч со «Спартаком»Sport24.ru 10:39

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 22-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком».

ЦСКА назвал стартовый состав на матч со «Спартаком»

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