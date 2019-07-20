Футбол

ЦСКА нанес поражение «Оренбургу», Акинфеев спас командуBookmaker-ratings.ru 14:09

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
ЦСКА в матче второго тура РПЛ одержал победу над «Оренбургом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В первом тайме «армейцы» доминировали, заставив соперника обороняться.
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