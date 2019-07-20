ЦСКА в матче второго тура РПЛ одержал победу над «Оренбургом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В первом тайме «армейцы» доминировали, заставив соперника обороняться.

Недвижимость Квартиры наполнились арендаторами Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.

Шоу-бизнес Дочь Василисы Володиной выросла ее копией Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.

Происшествия В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.

Футбол «Бенфика» разгромила «Гвадалахару Чивас» Футболисты португальской «Бенфики» в матче коммерческого предсезонного турнира Международный кубок чемпионов уверенно обыграли мексиканский клуб «Гвадалахара Чивас».

Авто Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Политика Появилось видео задержания британского танкера спецназом Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) опубликовал видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Единоборства Дадашев находится в медикаментозной коме после операции Российский боксер Максим Дадашев, который перенес операцию по поводу внутричерепной гематомы после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, находится в медикаментозной коме, сообщает Washington Post.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС «Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.

Авто Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.

Политика В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.

Недвижимость Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».

Политика Замглавы МИДа Рябков встретится с руководством Венесуэлы Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в субботу начнет серию переговоров с руководством Венесуэлы, дипломат пробудет в Каракасе до 22 июля.

Гаджеты Android улучшит поддержку беспроводных наушников Компания включает это обновление в Android Q и принесет с ним переработанный интерфейс управления наушниками поддерживающими Fast Pair.

Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия Украинские силовики намерены открыть артиллерийский огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики после вступления в силу нового перемирия, чтобы спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.

Политика На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.

Культура Белорусского комика не пустили на Украину из-за Крыма Белорусского стенд-ап комика Ваню Усовича не пустили на Украину, сообщает паблик «Жить здорово» в Facebook.

Интернет Компания Google получила патент на гибридный ноутбук «2-в-1» На этой неделе патентное бюро США выдало поисковому гиганту соответствующий патент на гибридный ноутбук «2-в-1».

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Лекобеспечение еще 19 орфанных заболеваний может быть передано на федеральный уровень Финансирование лекарственного обеспечения еще 19 жизнеугрожающих орфанных заболеваний в ближайшее время может быть переведено на федеральный уровень.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Общество Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках» в 2020 году Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют на территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году, сообщается на сайте мэра Москвы.