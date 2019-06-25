ЦСКА намерен заполучить Сантоса из «Васко да Гама»Вести.Ru 05:58

Руководители московского ЦСКА проявляют интерес к атакующему полузащитнику бразильского клуба "Васко да Гама" Лукасу Сантосу. В столичном клубе давно рассматривают возможность приобретения игрока, но сейчас в ЦСКА готовы подтвердить это официальным предложением.

ЦСКА намерен заполучить Сантоса из «Васко да Гама»

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