Футбол
ЦСКА намерен заполучить Сантоса из «Васко да Гама»Вести.Ru 05:58
Руководители московского ЦСКА проявляют интерес к атакующему полузащитнику бразильского клуба "Васко да Гама" Лукасу Сантосу. В столичном клубе давно рассматривают возможность приобретения игрока, но сейчас в ЦСКА готовы подтвердить это официальным предложением.
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ЦСКА готов сделать «Васко да Гама» новое предложение по трансферу Лукаса Сантоса
Советский спорт04:20
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
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Обновлено в 06:00
Театры
Культурные нормативы включат в школьную программу с 1 сентября
Учебную программу школ с 1 сентября 2019 года дополнят культурными нормативами, сообщил во вторник секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Обновлено в 03:55
Технологии
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Политика
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Обновлено вчера в 18:38
Здоровье
Бакулевский центр получит средства на дополнительные операции
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Обновлено в 03:42
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Политика
Лавров раскритиковал «доказательства» США об атаке Ирана на танкеры
Представители США привели сомнительные доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе.
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По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
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Обновлено вчера в 23:19
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В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
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Спорт
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
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В Роспотребнадзоре заявили об ухудшении качества грузинского вина
В ведомстве утверждают, что в период с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского вина увеличился в 2,9 раза до 203 тысяч литров.
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