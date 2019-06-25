Футбол

ЦСКА намерен заполучить Сантоса из «Васко да Гама»Вести.Ru 05:58

Руководители московского ЦСКА проявляют интерес к атакующему полузащитнику бразильского клуба "Васко да Гама" Лукасу Сантосу. В столичном клубе давно рассматривают возможность приобретения игрока, но сейчас в ЦСКА готовы подтвердить это официальным предложением.
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ЦСКА готов сделать «Васко да Гама» новое предложение по трансферу Лукаса Сантоса

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Газета.Ru00:45

ЦСКА готовит новое предложение по полузащитнику «Васко да Гамы» Лукасу Сантосу

Sport24.ru01:04
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МТС впервые за 13 лет поменял логотип

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Лавров раскритиковал «доказательства» США об атаке Ирана на танкеры

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