Футбол

ЦСКА намерен заполучить Сантоса из «Васко да Гама»Вести.Ru 05:58

Руководители московского ЦСКА проявляют интерес к атакующему полузащитнику бразильского клуба "Васко да Гама" Лукасу Сантосу. В столичном клубе давно рассматривают возможность приобретения игрока, но сейчас в ЦСКА готовы подтвердить это официальным предложением.
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СМИ: ЦСКА готовит новое предложение по хавбеку «Васку да Гама» Сантосу

Спорт-Экспресс01:14

Трансферы РПЛ, бразильский полузащитник Лукас Сантос интересен ЦСКА

Чемпионат08:00

ЦСКА готовит новое предложение по полузащитнику «Васко да Гамы» Лукасу Сантосу

Sport24.ru01:04

ЦСКА готовит новое предложение по хавбеку «Васку да Гама»

Sport.ru01:44

СМИ: ЦСКА готовит новое предложение о покупке полузащитника «Васко да Гама»

РИА Новости01:32

ЦСКА готов сделать «Васко да Гама» новое предложение по трансферу Лукаса Сантоса

Советский спорт04:20

ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»

Газета.Ru00:45
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
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Зеленский разочарован приглашением России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию на летнюю сессию.
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Общество

Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные

В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
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Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Евкуров покинет пост главы Ингушетии

Пост главы Ингушетии Евкуров занял осенью 2008 года на временной основе, после чего его должность утвердило Народное собрание.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Первый серийный вертолет Ми-28НМ представили на «Армии-2019»

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" новейший ударный вертолет Ми-28НМ и разведывательно-ударный вертолет Ка-52, доработанный с учетом опыта боевого применения, сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика

Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Елена Дробышева заявила, что ее брак с Козновым «разбился о быт»

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Единоборства

Российский боец ММА Ян перенес операцию на локте

Обновлено в 07:32
Армия и оружие

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Футбол

Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу

По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:19
Политика

Чехия сообщила об увеличении доли грязной нефти в южной ветке «Дружбы»

Увеличение содержания загрязняющих веществ вновь было отмечено в нефти, поступающей из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Словакии и Чехии.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Atlas

Компания Geely показала рестайлинговый кроссовер Boyue, который известен в России как Atlas.
Обновлено в 06:05
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома

Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» показали новейшие беспилотники

Новейший беспилотник "Корсар" презентовали на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:59
Космос

Мощный выброс метана зафиксирован на Марсе

Мощный всплеск метана был зафиксирован космическим аппаратом Curiosity на поверхности Марса.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, встретившаяся с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц, признала, что прекращение потока туристов из России стало «серьезным шоком» для туристического сектора.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество

Госдума приняла во II чтении законопроект о борьбе с «билетной мафией»

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о борьбе с "билетной мафией", новая редакция которого предполагает введение понятия невозвратных билетов, а также обязанность театров вернуть деньги за билеты заболевшим зрителям.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Экстремально похудевший артист «Универа» изменился до неузнаваемости

Обновлено в 07:03
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
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