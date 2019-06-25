Футбол
ЦСКА намерен заполучить Сантоса из «Васко да Гама»Вести.Ru 05:58
Руководители московского ЦСКА проявляют интерес к атакующему полузащитнику бразильского клуба "Васко да Гама" Лукасу Сантосу. В столичном клубе давно рассматривают возможность приобретения игрока, но сейчас в ЦСКА готовы подтвердить это официальным предложением.
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ЦСКА готов сделать «Васко да Гама» новое предложение по трансферу Лукаса Сантоса
Советский спорт04:20
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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Армия и оружие
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Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора
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Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
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Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
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