Футбол
ЦСКА намерен приобрести форварда «Флуминенсе»Матч ТВ 02:52
Нападающий «Флуминенсе» Педро Гилерме Абреу дос Сантос попал в сферу интересов московского ЦСКА. Также сообщается, что конкурентом армейцев является итальянская «Фиорентина». Стоимость 22-летнего бразильца оценивается в 15 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Спорт
Йоханнес Бе объявил, что в январе станет отцом
Обновлено в 03:36
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Обновлено вчера в 17:08
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
В центре Курска установят ядерную ракету
В ракетной бригаде подготовили к покраске и установке на постамент комплекс "Точка-У", способный применять ядерное оружие.
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Общество
Синоптик предупредила москвичей о погодном коллапсе
Москвичей на этой неделе ожидает погодный коллапс.
Обновлено в 05:06
Политика
Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne)
Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.
Обновлено вчера в 18:00
Технологии
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Общество
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Германия предупредила об опасности санкций США против «Северного потока – 2»
Глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что американские санкции против газопровода «Северный поток – 2» превратят энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
Обновлено в 04:52
Происшествия
В СК возбудили дело после взрыва машины в Магнитогорске
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 04:53
Общество
У россиян стало меньше денег на лечение и покупку лекарств
Выяснилось, что больше всего россиянам нужны деньги на хорошие продукты - такой ответили 77% опрошенных.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Центральный аппарат ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:13
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол
Озил может перейти в «Ди-Си Юнайтед» вместо Руни
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может стать игроком американского клуба «Ди-Си Юнайтед».
Обновлено в 02:47
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Столкновения на юге Йемена: погибли 20 хуситов
Вооруженные силы Йемена заявили об убийстве 20 повстанцев-хуситов во время столкновений на юге страны, об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Обновлено в 05:42
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Транспорт
В Магаданской области восстановлено движение ФАД «Колыма»
В Магаданской области восстановлено движение по ФАД "Колыма" в районе реки Нехай. Но пока только для легкового транспорта.
Обновлено в 05:00
Происшествия
При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщили СМИ
При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.
Обновлено в 04:41