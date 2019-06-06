Футбол
ЦСКА надеется найти компромиссное решение по вопросу о трансфере футболиста БекаоТАСС 07:46
Московский ЦСКА надеется, что сможет найти компромиссное решение по защитнику Родриго Бекао и сохранить футболиста в команде. Об этом журналистам в четверг рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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