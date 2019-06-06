Футбол

ЦСКА надеется найти компромиссное решение по вопросу о трансфере футболиста БекаоТАСС 07:46

3 фото
Московский ЦСКА надеется, что сможет найти компромиссное решение по защитнику Родриго Бекао и сохранить футболиста в команде. Об этом журналистам в четверг рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бабаев не подтвердил информацию о переходе Бекао

Советский спорт08:28

ЦСКА надеется найти компромиссное решение по вопросу о трансфере футболиста Бекао

ТАСС07:46

Роман Бабаев: «Надеемся найти компромиссное решение по Бекао»

Sportbox.RU07:40

Роман Бабаев: «Надеемся найти компромиссное решение по Бекао»

Матч ТВ07:40

Роман Бабаев: «С Бекао пока еще надеемся найти компромисс»

Спорт-Экспресс07:36

Бабаев: ещё надеемся, что ЦСКА удастся найти компромиссное решение по Бекао

Чемпионат07:33

Бабаев: «Не секрет, что Бекао может вести переговоры с другими клубами»

Sport24.ru07:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом океане

Обновлено 04 июня в 09:41
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Авто

На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC

Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
Общество

Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:59
Общество

В Подмосковье построят круглогодичный курорт «Тропический остров»

Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

«Спит со вчерашнего дня»: Алибасов находится под наркозом

Обновлено в 12:40
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 15:10
Интернет

В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено в 01:00
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Общество

Экс-жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра

Бывшая жена ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко обвинила его вдову в краже ковра, сообщает РЕН ТВ в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:18
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похудела на сомнительном питании

Кожевникова уверяет, что все это произошло лишь, благодаря одним известным бадам.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Хоккей

47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Обновлено в 10:20
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Материнский капитал в России в настоящее время составляет 453 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года его размер будет увеличен до 470 тыс. руб, то есть на 17 тысяч рублей.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали сумму трансфера Азара

Обновлено в 16:07
Футбол

Kazanfirst: Бердыев останется в «Рубине» на руководящей должности

Сообщается, что Бердыев останется в системе клуба, получит новую руководящую должность и сохранит контроль над командой.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева купила роскошную квартиру за десятки миллионов

Апартаменты Гузеевой площадью почти в 180 кв. м. располагаются на пятом этаже, с квартиры открывается роскошный вид на набережную и мост.
Обновлено в 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное