Футбол
ЦСКА надеется найти компромиссное решение по вопросу о трансфере футболиста БекаоТАСС вчера в 07:46
Московский ЦСКА надеется, что сможет найти компромиссное решение по защитнику Родриго Бекао и сохранить футболиста в команде. Об этом журналистам в четверг рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Самарской области
Обновлено в 01:11
Политика
Пентагон опасается «захвата» Россией арктического шельфа
Опасения об одностороннем порядке установления Россией границ своего континентального шельфа изложены в новой стратегии министерства обороны США в Арктике.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Навестившая Алибасова Федосеева-Шукшина внезапно слегла
Лидия Федосеева-Шукшина переволновалась, когда ее муж, музыкальный продюсер Бали Алибасов, попал в больницу.
Обновлено в 01:27
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
РБК: акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей
Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело крайней мерой, к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35
Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.
Обновлено 05 июня в 07:45
Космос
Уфологи: Земля находится под контролем инопланетян
За долгие годы пришельцы успели установить контроль над Землей, но эта информация скрывается от общественности.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области
Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Хоккей
«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено вчера в 03:16
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением
Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»
После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены
Заседание суда по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдет 14 июня в суде лондонского района Белмарш.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Политика
В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ
Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
Обновлено в 00:55
Общество
Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить
Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:42
Экономика
Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году
Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото
Обновлено 05 июня в 20:11